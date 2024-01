ANCONA - Malore in una pizzeria del centro, allarme per il titolare 68enne. L'uomo, questa matina, si è improvvisamente accasciato all'interno dell'attività. Allertati i soccorsi: sul posto è arrivata l'automedica del 118 e la Croce Gialla di Ancona. E' stato portato in ospedale con un codice rosso.