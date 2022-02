Malore in bancarella: venditore ambulante al pronto soccorso

Un 72enne si accascia alla fermata dell'autobus in via Colleverde mentre un ambulante di 45 anni accusa un malore in piazza D'Armi. Doppio intervento oggi da parte dei volontari della Croce Gialla di Ancona.

A notare il settantenne che accusava il malore è stata una passante. Immediato l'allarme. Sul posto è ntervenuta l'automedica insieme all'equipe della Gialla. L'uomo è stato portato all'ospedale regionale di Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita. Ospedale, anche lui per fortuna non grave, per un ambulante di 45 anni. Stando a quanto riferito dall'uomo ai sanitari, si sarebbe sentito male per le esalazioni fuoriuscite da una caritoia in piazza D'Armi.