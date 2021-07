Paura alla spiaggia Gigli, malore per due fratellini: interviene l'idroambulanza

Intervento da parte dei soccorritori OPSA della Croce Rossa di Ancona che si sono recati sulla spiaggia con l'idroambulanza. Poi il trasporto in ospedale

Dopo aver mangiato iniziano ad avere forti dolori addominali e per loro è necessario il trasporto in ospedale. Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, alla spiagga Gigli di Numana. A dare l'allarme è stata la mamma, preoccupata per le condizioni dei suoi due figli, di 14 e 15 anni.

Sul posto i soccorritori OPSA della Croce Rossa di Ancona intervenuti in spiaggia con l'idroambulanza. Una volta stabilizzati i due ragazzini sono stati trasportati al porto di Numana e poi all'ospedale Salesi di Ancona con due codici di media gravità. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita.