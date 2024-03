Colpito da un malore mentre passeggia con la badante, uomo si accascia a terra e muore

NUMANA – Stava camminando con la badante lungo via Monte Albano, quando improvvisamente si è accasciato a terra. Nel pomeriggio un uomo di 80 anni è deceduto dopo un malore accusato mentre era a passeggio. I soccorsi sono stati immediati, in considerazione che in quel momento si trovava a transitare un’ambulanza che stava facendo rientro dopo un servizio, il cui personale ha prestato i primi soccorsi. Inutile l’arrivo della Croce Gialla di Camerano e dell’automedica del 118, giunta dall’ospedale regionale, così come i tentativi di rianimare con il defibrillatore l’anziano, del quale poco dopo si è dovuto constatare il decesso.