Stramazza al suolo mentre passeggia, paura per un 37enne: corsa in ospedale

Stava passeggiando lungo viale Verdi, quando è improvvisamente stato colto da un malore ed è stramazzato al suolo. Paura questa mattina a Jesi, dove un uomo di 37 anni è dovuto ricorrere alle cure del personale del 118.

Il 37enne si trovava all'altezza dello stadio, poco distante dal distributore di carburante posto subito dopo l'incrocio con via San Francesco. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde di Jesi che l'hanno trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Per fortuna non è in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero in miglioramento.