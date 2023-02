Malore nel deposito Conerobus di Vallemiano: ansia per un dipendente

ANCONA - Malore nel deposito Conerobus di via Bocconi. Colleghi in ansia per un uomo di 50 anni che si è sentito male ieri sera nella struttura. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 insieme all’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il 50enne è stato portato a Torrette per gli accertamenti del caso, in codice di media gravità.