Malore durante l'escursione: atterra l'eliambulanza

Brutta disavventura ieri per un 22enne che si trovava a fare una passeggiata naturalistica a Castelletta

Quella che doveva essere una passeggiata affascinante si è trasformata in un incubo terminato in ospedale. Un 22enne ieri pomeriggio è stato soccorso per un malore mentre si trovava a fare un'escursione naturalistica nel comune di Castelletta, piccolo borgo fabrianese meta ogni anno di turisti e appassionati.



Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e i sanitari del 118. Con loro anche l'ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico. Atterrata anche l'eliambulanza con a bordo il medico. Il ragazzo è stato imbarcato sul mezzo e trasportato all'ospedale.