Malore alla guida, anziano soccorso dagli operatori dell'igiene urbana

JESI- Ha un malore mentre guida, gli operatori di JesiServizi lo soccorrono e lo aiutano ad accostare. È successo ieri mattina intorno alle 12, all’incrocio tra via Appennini e via Paradiso. L’uomo, un ottantenne, era in auto con in suo cane quando si è sentito male. Si è accasciato sul volante, in mezzo alla strada. In quel momento gli operatori di VivaServizi stavano pulendo la via e, accortosi di quando successo, sono subito intervenuti per soccorrere l’anziano. Allertato il 118, sul posto è sopraggiunta l’automedica. L’ottantenne ha ripreso conoscenza ed è stato portato dall’ambulanza della Croce Verde all’ospedale Carlo Urbani, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. La scorsa settimana l’anziano era già stato ricoverato per un problema di salute.