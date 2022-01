Lutto nel foro di Ancona, l'avvocato Luca Bolletta muore a 31 anni

SENIGALLIA - E' morto l'avvocato Luca Bolletta, stroncato da un male a soli 31 anni. A portarlo via è stato il precipitare delle condizioni di salute. Il legale senigalliese aveva un passato come candidato per l'Idv alle comunali.

Bolletta prestava servizio nello studio legale Conti e Liso, lo stesso dove aveva iniziato la pratica forense. La notizia della morte ha sorpreso molti degli stesi colleghi e cittadini senigalliesi.