Gli stessi residenti di via Circonvallazione (dove era sito il condominio), esasperati dalla situazione, avevano ripetutamente segnalato alle autorità la natura dei comportamenti chiedendo che venissero presi provvedimenti. Il condominio, inoltre, risultava anche abusivamente frequentato anche da altri soggetti che contribuivano al caos con schiamazzi notturni a seguito di abuso di bevande alcoliche.

ANCONA- Le frequenti liti domestiche con la propria ex compagna, unite ai precedenti di polizia e penali già a carico dell’uomo (e della stessa donna), hanno portato il Questore Cesare Capocasa ad emettere un foglio di via dal territorio anconetano nei confronti di un 40enne originario di Falconara Marittima.

Urla e litigi con la ex compagna tra le mura di casa: non potrà tornare ad Ancona per due anni