Alcol più gelosia, uguale caos: la coppia litiga alla serata tra amici, arriva la polizia

ANCONA - Ancora una lite la scorsa notte in via Circonvallazione. A scatenare il diverbio sono stati motivi di gelosia tra una coppia già conosciuta alle forze dell'ordine.

Ieri avevano organizzato una serata tra amici ma poi, complice l'eccesso di alcool, l'uomo è stato preso dalla gelosia. Le Volanti intervenute hanno sedato gli animi, ma per fortuna non c'è stata nessuna conseguenza in termini di lesioni o altro.