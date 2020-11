Lite al parco, volontario viene alle mani con un 26enne: arriva la polizia

ANCONA - Una lite è scoppiata questa mattina, poco prima di mezzogiorno, all'interno del parco di via Mamiani. Protagonisti un volontario del decoro urbano ed un 26enne nigeriano, che si trovava nella zona per consumare un pasto. Tra i due sarebbero prima volate parole pesanti e poi la lite verbale si sarebbe trasformata in fisica, con spintoni e colpi al volto.

Sul posto la polizia che è riuscita a riportare la calma. Il 26enne ha richiesto le cure del 118, intervenuto con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona.