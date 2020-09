Litigano in strada, ma senza mascherina: coppia multata dai carabinieri

Si ubriacano e litigano in strada, rimediano una multa per il mancato uso della mascherina protettiva. I protagonisti sono un 40enne di Napoli e una 44enne di Brindisi.

Palesemente brilli, attorno alla mezzanotte si sono messi a litigare per futili motivi in piazza Rosselli, davanti alla stazione. Su segnalazione dei passanti, sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile del Norm di Ancona che ha riportato alla calma i due: erano privi di mascherina, obbligatoria nella fascia dalle 18 alle 6 del mattino anche all’aperto per le misure anti-Covid, per questo sono stati multati. Il 40enne è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta (103 euro).