Calci, pugni e bottigliate davanti al mercato. I passanti chiamano il 112: «Due donne si stanno picchiando»

ANCONA - Una lite furiosa in corso Mazzini, proprio davanti al mercato delle erbe, sfociata in aggressione. E' quanto acaduto nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte, tra due donne di circa 30 e 40 anni. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito all'aggressione ed hanno allertato il 112. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, intervenuti anche gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso una 30enne, ferita ad un braccio probabilmente con una bottiglia di vetro, e l'hanno portata all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. La giovane ha raccontato loro di essere stata aggredita senza motivo da una donna di 40 anni.