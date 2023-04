Lavori notturni per la manutenzione di via Conca: al via gli interventi

ANCONA - L'amministrazione comunale ha comunicato che martedì prossimo, 2 maggio, condizioni meteo permettendo, prenderà avvio l'intervento di manutenzione straordinaria in via Conca, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Tenna e il sovrappasso pedonale (compresa la rotatoria dell'ospedale). Per non causare eccessivo disagio alla viabilità, l'impresa lavorerà in orario notturno a cominciare dalle ore 21 fino alle ore 6 dei giorni feriali. Sarà sempre garantito il doppio senso di marcia con restringimento di carreggiata. I lavori di manutenzione straordinaria inizieranno da via Tenna.