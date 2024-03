Lavori stradali al Pinocchio: come cambia la viabilità

ANCONA - Nella giornata di martedì prossimo, 19 marzo, riprenderanno i lavori stradali relativamente all' appalto Lavori del lotto 3 di manutenzione straordinaria. I lavori interesseranno il quartiere del Pinocchio con inizio su via Collodi e proseguiranno su via Monte San Vicino e via Monte Carpegna. Sarà previsto il restringimento della carreggiata e il traffico sarà gestito mediante senso unico alternato.