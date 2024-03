Alloggi ricavati nella scuola di Fiumesino: partono i lavori di riqualificazione per 560mila euro

FALCONARA - Al via la riqualificazione degli alloggi comunali ricavati dalla storica scuola di Fiumesino, nell’ambito dei finanziamenti ottenuti con il programma Pinqua. Investimenti importanti, che nel loro complesso permetteranno di migliorare la periferia nord e la qualità della vita di chi vi abita. Il programma finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per oltre 10 milioni di euro interesserà in generale i quartieri della periferia nord e permetterà di connetterli meglio al centro città. La riqualificazione degli immobili residenziali di proprietà comunale è uno dei primi interventi e la ex scuola di Fiumesino sarà la prima a beneficiare della riqualificazione. I lavori sono stati appaltati lunedì 26 febbraio. L’immobile sarà ristrutturato, adeguato alla normativa antisismica e reso efficiente dal punto di vista energetico. L’investimento è di 560mila euro.