Serve più spazio alle fermate degli autobus, cambia la circolazione in città

Poiché Conerobus, in seguito alla riapertura delle scuole, deve ampliare le fermate dei mezzi di trasporto pubblico locale in diversi punti della città per garantire il stanziamento degli studenti che utilizzano il servizio (per prevenire situazioni di contagio Covid), si effettueranno lavori per l'ampliamento delle fermate dei bus.

Per questo sono previsti provvedimenti limitativi della circolazione veicolare con divieti di sosta in via Allende, via Tiziano, via Buonarroti, via Gervasoni, dalle ore 7,30 alle ore 14,30 di tutti i giorni feriali con decorrenza immediata fino al 5 giugno 2021.