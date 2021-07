Lavori notturni nella galleria sull'Asse Nord-Sud: le modifiche alla viabilità

Circa un anno fa l’Amministrazione era intervenuta per togliere le parti ammalorate. Le opere rientrano in quelle già preventivate per il risanamento del cemento armato della calotta e la messa in ordine della prima galleria dell'asse in direzione Baraccola

Visti i lavori sull'asse Nord-Sud nelle ore notturne, dalle 20:30 alle 6:30, a partire dal giorno 26 luglio fino al 25 settembre prossimo, è stata emessa dalla Polizia Locale una ordinanza con l'interdizione di notte alla circolazione veicolare all'interno della prima galleria in direzione via Bocconi-via Baraccola, oltre all'obbligo di uscire allo svincolo delle Grazie per i veicoli provenienti da via Bocconi.

Attenzione però, i lavori saranno sospesi dalle ore 20:30 del 5 agosto fino alle ore 6:00 del 23 agosto. Circa un anno fa l’Amministrazione era intervenuta per togliere le parti ammalorate. Le opere rientrano in quelle già preventivate per il risanamento del cemento armato della calotta e la messa in ordine della prima galleria dell'asse in direzione Baraccola. «Con questo provvedimento – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini - iniziano i lavori di manutenzione straordinaria delle gallerie sull’asse. Abbiamo fatto in modo che i lavori fossero eseguiti durante la notte per evitare disagi ai cittadini».