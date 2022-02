Cade una lapide di marmo: donna finisce in ospedale

ANCONA - Le è piombata in faccia una lapide di marmo. Terrore questa mattina per una donna di 58 anni finita al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Il fatto è avvenuto in un negozio di marmi vicino al cimitero nella zona di Tavernelle. Per cause ancora da accertare all'improvviso una lastra di marmo pronta per essere montata su una tomba è caduta addosso ad una signora provocandole un trauma facciale e altre ferite al volto.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. E' stata caricata sul mezzo e portata in ospedale con un codice di media gravità.