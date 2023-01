Sassi sulle auto in corsa, sette ragazzini finiscono sotto inchiesta

CASTELFIDARDO - Si mette male per sette minorenni della Valmusone accusati di danneggiamento aggravato per aver "giocato" con i sassi. A fine aprile del 2021 si sarebbero divertiti in una sorta di roulette russa organizzata al parco del Monumento, lanciando pietre in direzione della strada sottostante, su via della Stazione, dove tre auto rimasero danneggiate: due riportarono i vetri sfondati, una il tettino. Anche un autobus fu coinvolto ma non riportò danni. Le pietre riuscì a schivarle. La banda è sotto inchiesta in un fascicolo a loro carico aperto dalla Procura dei minori che ha terminato da poco i primi interrogatori di garanzia e chiesto, nei giorni scorsi, una proroga delle indagini perché forse gli autori dello sconsiderato gesto sono molti di più di sette. In quattro giorni i ragazzini si sarebbero divertiti a far rotolare dalle rupi del parco dei sassi molto grandi, fin sulla strada, mettendo in pericolo la vita degli automobilisti in transito.

Al tempo era corso sui social l’allarme per quelle pietre che le persone alla guida vedevano arrivare dal cielo. I carabinieri della Compagnia di Osimo iniziarono ad indagare, con appostamenti sul posto e visionando anche le telecamere di pubblica sicurezza presenti attorno al parco. Negli interrogatori, seguiti in Procura, alla presenza dei propri avvocati, i minorenni, tutti 15enni all’epoca, avrebbero ammesso lo stupido gioco fatto senza l’intento di colpire qualcuno e con nessuna percezione del reale pericolo che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche per chi guidava.