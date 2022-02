Furti in appartamento, si nascondeva in Friuli: ladro latitante in arresto

UDINE - Un 32enne albanese dovrà scontare un residuo di pena di quasi quattro anni, per i reati di furto aggravato e furto in abitazione, commessi ad Ancona sul finire del 2013. E' stato intercettato la scorsa notte, verso le 3 e 40, da una pattuglia del reparto prevenzione crimine “Lombardia”, di stanza a Milano, al casello autostradale di Udine sud. Viaggiava a bordo di un auto assieme a due connazionali. In mattinata è stato condotto al carcere di via Spalato. Nell’arco delle 24 ore in città sono state identificate 158 persone e controllati 74 veicoli, ed è stato inoltre denunciato per ricettazione un cittadino afghano, trovato su un monopattino elettrico sul cui possesso non era in grado di fornire alcuna giustificazione.