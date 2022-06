SENIGALLIA - Entrano in casa, non trovano soldi e se ne vanno con gli alcolici. Nuovo blitz dei ladri lo scorso fine settimana a Senigallia.

I malviventi sono entrati in un’abitazione di via Verdi. Oltre alle bottiglie, hanno portato via anche scarpe e qualche orologio. Indagano i carabinieri.