Neanche l'emergenza Covid ferma i ladri di appartamento: «Mi hanno scassinato la porta»

Con l'arrivo della bella stagione e "grazie" a misure restrittive meno stringenti, i ladri d'appartamento sono tornati a colpire nel nostro territorio. I banditi hanno colpito nei giorni scorsi in un appartamento di Chiaravalle, in via Fratelli Bandiera. A lanciare l'allarme è stato un cittadino che ha segnalato il colpo in un gruppo Facebook: «Non sono riusciti nell’intento, ma hanno scassinato la porta».

Prima di questo altri casi di furti, tentati o riusciti, erano arrivati a fine gennaio nella zona in prossimità della piscina di Chiaravalle.