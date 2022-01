Ruba tra gli scaffali, ai poliziotti: «Scusate, vado di fretta»

SENIGALLIA - Si aggirava tra gli scaffali e, appena uscita dal centro commerciale del Cesano, i poliziotti l’hanno trovata con piccoli elettrodomestici da cucina rubati poco prima. La donna, 40enne dell’est Europa già conosciuta alle forze dell’ordine per reati simili, è finita in manette.

«Vado di fretta» aveva detto agli agenti la donna durante l’accertamento. Non è comunque riuscita a sviare i controlli e nella borsa sono stati trovati oggetti di cui non esistevano documenti di avvenuto pagamento. In realtà, la 40enne era già stata notata dal personale del centro commerciale mentre girava tra gli scaffali. Secondo le ricostruzioni, era riuscita a togliere dagli elettrodomestici gli appositi sistemi di sicurezza per poi nascondere la merce nella borsa. Proprio per questo motivo, durante il transito fra le casse, non era scattato nessun sistema di allarme. L’arresto è stato convalidato, il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.