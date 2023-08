Scivola allo scoglio della Vela e perde conoscenza: grave un anconetano

ANCONA - Scivola dalla roccia, finisce in un crepaccio e sbatte violentemente la testa perdendo conoscenza. Paura per un 74enne anconetano questa mattina allo scoglio della Vela. L'uomo è stato soccorso dal gommone di salvamento di Portonovo e dalla Croce Gialla di Camerano, ora si trova in codice rosso all'opsedale di Torrette.

Il 74enne è rimasto ferito anche alle gambe. L'uomo è stato portato via mare al Molo dove è stato raggiunto dall'automedica e dall'ambulanza.