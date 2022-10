Incubo in cucina tra sporcizia e prodotti non a norma, nei guai il titolare di un kebab anconetano

ANCONA - Pessime condizioni igienico-sanitarie e prodotti privi dell'obbligatoria indicazione di ingredienti ed allergeni. Controlli da parte della Squadra Amministrativa della Questura di Ancona che hanno accertato una serie di violazioni all'interno di un locale kebab nei pressi di piazza Ugo Bassi.

Il titolare del locale è stato multato con una maxi multa da circa 8mila euro. Per lui inoltre è scattata una diffida per il ripristino quanto prima delle condizioni igieniche. Se non lo farà rischia la chiusura del locale.