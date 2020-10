Il mondo della palla ovale è in lutto: addio Luciano Latini, allenatore dello Jesi Rugby

JESI - Il mondo della palla ovale è in lutto per la morte di Luciano Latini, ex giocatore e allenatore della società Jesi Rugby: aveva 52 anni, è stato stroncato domenica mattina da un improvviso malore nel sonno.

Dipendente di una ditta di disinfestazioni, amava il rugby, a cui si era avvicinato sin da bambino. Una passione talmente forte che ha saputo trasmetterla al figlio Vittorio, giocatore delle giovanili della squadra jesina.

Sulla pagina Facebook del club lo ricordano così: «Luciano ha passato la palla per l'ultima volta. Era l’anima del nostro club, ex giocatore, allenatore da tantissimi anni, sempre pronto alla battuta e amico di pomeriggi e serate spensierate e divertenti. Luciano lascia un vuoto incolmabile, ci ha lasciato troppo presto».