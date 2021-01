Furiosa lite in casa, arrivano alle mani ma in ospedale ci va la mamma di uno di loro

Una furiosa lite in un appartamento del centro storico finisce con l'arrivo dei carabinieri e dell'ambulanza del 118. E' successo nella serata di ieri (mercoledì) quando due uomini di origini straniere sono venuti alle mani a seguito di un acceso diverbio.

A farne le spese però è stata una donna, mamma di uno di loro e residente nello stesso appartamento, intervenuta cercando di placare gli animi. Un colpo improvviso, scagliato probabilmente in modo involontario da uno dei due, l'ha presa in pieno facendola rovinare a terra. Sul posto sono intervenuti i militari e gli operatori del 118 che l'hanno soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.