La consigliera Cercaci con la bandiera di Salò, Jesi in Comune: «Chiediamo provvedimenti»

L'afa si fa sentire in consiglio comunale e, a metà delle riunioni delle Commissioni consiliari 2 e 3 del Comune di Jesi, proprio mentre si sta discutendo di un progetto di accoglienza, ecco che il consigliere comunale Chiara Cercaci si sventola con un cartoncino con rappresentato sopra il simbolo della Repubblica di Salò con tricolore, acquila e fascio littorio. Al momento nessuno si sarebbe accorto della cosa ma poi alcuni cittadini collegati in streaming avrebbero notato il simbolo fascista sollevando la discussione sul gesto.

Dura presa dell'opposizione

Il partito di opposizione Jesi in Comune ha diramato oggi un duro comunicato in merito all’episodio. Nella nota si legge: «Simbolo del regime esistito tra il 1943 e il 1945, voluto dalla Germania di Hitler e governato da Benito Mussolini è una chiara provocazione dell’estrema destra - si legge nella nota - non ci stupisce l’atteggiamento della consigliera Cercaci, che era già andata in brodo di giuggiole per la scritta fascista all’anagrafe cittadina, ma in quella maggioranza che si è sempre vantata di non avere colore politico non c’è davvero nessuno che ha un rigurgito democratico? Quella bandiera è un riferimento al fascismo che arriva nemmeno dieci giorni dopo la commemorazione della Liberazione di Jesi, il 20 luglio scorso. Occasione durante la quale si è anche avuta la faccia tosta di coinvolgere il presidente nazionale dell’Anpi, cui non mancheremo di rendere noto l’accaduto».

Il segretario FIlippo Cingolani chiede di fare chiarezza sulla vicenda: «Adesso chiediamo provvedimenti - prosegue la nota a sua firma - per un atteggiamento che comporta reato ma soprattutto chiediamo che i singoli consiglieri delle false liste civiche di maggioranza chiariscano alla città da che parte stanno, o le commemorazioni perdono di ogni valore e le chiacchiere vanno al vento».