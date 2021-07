Jesi sul tetto d'Europa, "Bobby goal" manda in visibilio la città leoncella: è tripudio

I giardini di Jesi diventano il cuore pulsante di una festa che rimarrà indelebile nel cuore di una città intera. Roberto Mancini è riuscito a portare Jesi al centro dell'Europa e lo ha fatto in un modo che nessuno potrà mai dimenticare. Ora un'intera comunità può festeggiare la sua leggenda, perchè di questo si tratta: in un attimo, come per magia, problemi ed ansie si sono trasformate in gioie ed abbracci. Il calcio è spesso oggetto di critica, lo sappiamo, ma come nessun altro sport sa unire e conciliare le nostre anime. Alla parata di Donnarumma 40mila persone si sono fuse in una singola emozione e per tutta la notte renderanno omaggio a Roberto Mancini: «Portaci la coppa Bobby, noi siamo Jesi e nessuno oggi è come noi».