Investimento lungo il viale, donna travolta da un'auto davanti lo stadio Dorico

ANCONA - Investimento questa mattina davanti lo stadio Dorico, lungo viale della Vittoria. Una donna di 85 anni è stata travolta da un'auto mentre stava passeggiando nella zona. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto quando erano da poco passate le 8.