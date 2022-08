Investimento alla rotatoria della stazione, l'auto lo travolge e lo sbalza a terra

ANCONA - Un uomo è stato investito questa mattina in viale Giordano Bruno, all'altezza della rotatoria dopo la stazione. Non si conoscono ancora le cause dello schianto, avvenuto con un una Dacia. I passanti hanno immediatamente dato l'allarme: sul posto gli operatori del 118 e la polizia locale. L'uomo per fortuna è sempre rimasco cosciente ed è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO