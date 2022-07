Tuffi proibiti e pedalò rubati, la polizia contro gli eccessi in spiaggia dei giovanissimi

ANCONA- Sono stati numerosi gli interventi, nei giorni scorsi, degli agenti di Polizia negli stabilimenti balneari di Portonovo e Palombina dopo le segnalazioni dei titolari legate a comportamenti “borderline” da parte di giovanissimi.

A Portonovo, dove vige il divieto di tuffi dal molo, alcuni bagnanti hanno lamentato il mancato rispetto delle regole da parte di diversi ragazzi che, nel tuffarsi, hanno creato scompiglio e disturbo a chi voleva rilassarsi in spiaggia. Nel caso di Palombina, invece, qualche serata fa alcuni giovani si sono appropriati di un pedalò con cui hanno navigato fino a Torrette. Gli stessi poliziotti hanno preso contatti con gli stessi stabilimenti lasciando i propri recapiti diretti per le segnalazioni. In questo senso la volontà della Questura di Ancona è quella di convogliare le attenzioni dei “poliziotti di prossimità o di quartiere” proprio sulle spiagge per evitare comportamenti di questo tipo che possano minare la quiete pubblica.