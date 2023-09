ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di Mezzavalle per soccorrere una persona infortunata. La squadra ha raggiunto la signora con un mezzo 4x4 per condurla in spiaggia. Il gommone del Nucleo Nautico l’ha trasportata a Portonovo per le cure sanitari da parte del personale del 118.