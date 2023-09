Incinta sul monopattino, cade in piazza: paura per una ventenne, corsa in ospedale

ANCONA - Cade con il monopattino in piazza d'Armi, paura per una ragazza di 20 anni incinta. La giovane pakistana è stata soccorsa dalla Croce Gialla e dall'automedica del 118. E' stata portata al Salesi, fortunatamente in condizioni non gravi.

In ospedale, aTorrette, anche un suo connazionale 53nne enne. L'uomo ha accusato un malore nei pressi della stazione. Anche in questo caso sono intervenuti 118 e Croce Gialla. Condizioni non gravi.