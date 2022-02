Incidente sul lavoro, apre la cabina del camion e cade: autotrasportatore in ospedale

Apre la cabina del camion e cade sbattendo la schiena e il polso. Finisce al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità un autotrasportatore di 52 anni.

L'uomo si è fatto male questa mattina mentre era al lavoro. I soccorritori della Croce Gialla di Ancona sono accorsi in suo aiuto al porto, in via Mattei e lo hanno caricato in ambulanza.