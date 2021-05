Si schianta contro un camion, traffico in tilt: grave una donna

Una donna alla guida di una Renault si è schiantata in modo violento contro un camion in zona Baraccola. Le sue condizioni sono gravi. Traffico bloccato a seguito dell’incidente

Paura per una donna alla guida di una Renault che, questa mattina attorno alle 10,30, si è schiantata contro un camion lungo via Albertini in zona Baraccola.

Mentre il traffico è andato in tilt a seguito dell’incidente, le condizioni della donna sono sembrate subito gravi tanto da ritenere necessario l’arrivo sul posto dell’eliambulanza del 118 per il trasporto in ospedale. Nessun danno fisico riportato, invece, dall’autista del camion.