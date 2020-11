Perde il controllo dell'auto, va a sbattere e si ribalta: le due conducenti all'ospedale

Paura per due donne di 65 e 68 anni finite all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità dopo che una delle due conducenti, a bordo di una Fiat Panda, è andata a sbattere ribaltandosi su se stessa.

Il brutto incidente è avvenuto in via Marchetti, nel quartiere degli Archi. La donna stava guidando quando all'improvviso il sole le ha accecato la vista e, non vedendo più nulla, è andata a scontrarsi contro l'altro mezzo per poi ribaltarsi completamente. Ad intervenire sul posto la Croce Gialla di Ancona, insieme all'auto medica e ai Vigili del fuoco. Ora la strada è stata chiusa al traffico.