Incidente tra auto vicino alla piazza, scoppia una lite tra gruppi: ragazza in ospedale

Una lite nei pressi di piazza del Papa dalla quale ne è uscita male una ragazza che, seppure non in gravi condizioni, è stata trasportata per sicurezza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Gramsci, dopo dopo la mezzanotte, quando 2 auto si sono tamponate nei pressi della piazza.

Una cosa da poco, ma tra i due gruppi, uno composto da ragazzi siciliani e uno da altri giovani campani, è scaturita una lite e un successivo parapiglia, nel quale è rimasta coinvolta una ragazza. Sta bene, ma si è comunque reso necessario l’intervento prima della polizia, arrivata sul posto con 3 volanti e poi dell’ambulanza della Croce Rossa per soccorrere la malcapitata.