Sfonda la sala d'attesa della stazione e finisce sui binari: choc tra i presenti

FABRIANO - Tragedia sfiorata oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria. Un'utilitaria ha sfondato la sala d'attesa ed è finita a tutta velocità sui binari. Alla guida una donna di 80 anni che secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto un malore mentre si trovava nei pressi della stazione. E' successo oggi pomeriggio poco dopo le 16.

Non riuscendo più a controllare il mezzo la signora ha prima sfondato due vetrate e poi è finita sopra i binari. Per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito e anche l'anziana automobilista non è in pericolo di vita. Con lei però è finita in ospedale, per accertamenti, anche una viaggiatrice. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia ferroviaria. I treni hanno subito dei ritardi.