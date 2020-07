L'auto prende fuoco mentre guida e si "butta" in un parcheggio, incendio al viale

Va a fuoco la macchina mentre percorre il viale, si ferma nel primo parcheggio e fugge. Incendio al viale della Vittoria di Jesi, in prossimità dell’incrocio con via Erbarella. Stando ad una prima ricostruzione, il conducente di una Citröen C3 era in marcia quando ha notato qualcosa che non andava alla sua auto. Ha visto il fumo e subito prima che il problema diventasse un vero incendio, si è fermato in un posto auto per poi allontanarsi. In pochi minuti le fiamme avrebbero avvolto la Citroen, attecchendo ad un secondo veicolo parcheggiato. Per fortuna non ci sono feriti, ma sul posto si sono vigili del fuoco e carabinieri.

