Incendio nell'appartamento mentre gli inquilini dormono: distrutta la cucina

OSIMO - Incendio la notte scorsa in una palazzina di via Verdi a Osimo. L'appartamento al terzo piano, nel quale dormivano quattro inquilini di diverse nazionalità, è andato a fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Salve tutte le persone, che sono riuscite a fuggire. Distrutta la cucina.

Il rogo è divampato intorno alle 4,30 proprio dalla cucina. Sono stati gli stessi inquilini a dare l'allarme, tutti stranieri in affitto tramite un'associazione. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme, insieme ai carabinieri. Tutti illese le persone all'interno. L'intervento è durato circa due ore.