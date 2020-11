Prende fuoco la legna, incendio nella casa di una coppia di anziani

Incendio questa mattina in una casa unifamiliare dove viveva una coppia di anziani di 86 e 87 anni. Secondo un primo riscontro, a prendere fuoco è stata della legna presente nel garage dell’abitazione. L’allarme ai vigili del fuoco e 118 è scattato intorno alle 6,45, portando pompieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona in via Fontanelle, strada che collega il Pinocchio con via degli Appennini.

A chiamare sono stati proprio i 2 anziani alla vista del fumo, di fronte al quale sono usciti di casa preoccupati. Poi hanno rifiutato il ricovero. La coppia è stata comunque visitata sul posto dagli operatori Cri, senza che fosse necessario il trasporto in ospedale. Intanto sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del locale coinvolto nell'incendio.