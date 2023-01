Quadro elettrico in tilt, incendio nella palazzina: edificio invaso dal fumo

ANCONA - Impianto elettrico in tilit, incendio nel palazzo lungo la Flaminia. E' successo ieri mattina a Torrette, dove il fumo ha richiamato l'attenzione dei residenti e dei vicini. La squadra dei vigili del fuoco ha subito spento l'incendio sul nascere, nessuno ha avuto bisogno delle cure del 118 arrivato comunque sul posto. Non è escluso che a causare il corto circuito siano state le abbondanti piogge che hanno causato infiltrazioni. Cause ancora da accertare.