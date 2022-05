Al fuoco, un incendio tra le sterpaglie: fumo e tanta paura vicino al canneto immerso nella vegetazione

SENIGALLIA - Incendio di sterpaglie a Cesano. Erano le 4 del pomeriggio ieri quando, per cause ancora da accertare, un canneto ha preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco hanno do mato il rogo ed è stato necessario l’intervento del distaccamento di Arcevia. E di Ancona che sono arrivati con i mezzi 4X4.

L’incendio di ieri era visibile anche dalla statale adriatica e dalla linea ferroviaria e dalla Cesanella. Tanto lo spavento soprattutto perché lì vicino vi è molta vegetazione e quindi è alta la possbilità di propagazione. Le indagini sono in corso anche se, a quanto si apprende, non sono stati trovati segni di innesco. Oggi è previsto un altro sopralluogo.