Incendio dalle sterpaglie: ottomila metri quadrati a fuoco

I Vigili del fuoco sono al lavoro in questo momento a Jesi lungo via Coppetella, vicino all’Interporto, per spegnere un incendio di sterpaglie.

La squadra di Jesi, in collaborazione con i pompieri di Ancona, stanno intervenendo con tre autobotti e due mezzi 4x4 per spegnere le fiamme e bonificare la zona. Al momento sono interessati circa 8mila metri quadrati di sterpaglie. Non si segnalano danni persone. L'intervento è ancora in atto.