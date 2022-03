Maxi incendio in appartamento, fumo e fiamme: 47 le persone evacuate

SENIGALLIA - Incendio nella serata di ieri, attorno le 22, in una palazzina di 4 piani di via Rodi. Per cause ancora in fase di accertamento un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento con il fumo che ha subito invaso l'intero condominio.

Sono 47 le persone che hanno dovuto evaquare lo stabile. Per fortuna però nessuna di loro è rimasta ferita o intossicata. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e spento le fiamme. Alcune famiglie, impossibilitate a rientrare in casa, hanno trovato autonomamente altre strutture individuate dal sindaco di Senigallia. Intervenuti anche carabinieri, polizia e 118.