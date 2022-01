Bloccati dentro mentre la casa va a fuoco: padre e figlio all'ospedale

Scoppia l’incendio in due appartamenti: due persone finiscono all’ospedale. È quanto accaduto ieri sera poco dopo le 19 nel centro storico di Sassoferrato. In uno dei due appartamenti abitano padre, 50 anni, e suo figlio. All'origine del rogo ci sarebbe, stando alle prime ricostruzioni, un camino andato a fuoco che si sarebbe propagato all'arredo coinvolgendo tutto il primo piano. A soccorrere i due per primi sono stati i vicini di casa che si sono accorti del fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arcevia e Fabriano. Inoltre sono arrivate in supporto le squadre da Ancona con l’autoscala. Domato il rogo, sono state svolte le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Sassoferrato. I due sono finiti al pronto soccorso trasportati dalle ambulanze del 118. Il padre avrebbe riportato delle ustioni alle mani.