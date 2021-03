Incendio in una casa colonica, fiamme e fumo invadono i locali: arrivano i pompieri

Le fiamme hanno interessato una parte di casa non agibile e al momento non abitata. Sul posto si è recata la squadra dei pompieri di Arcevia

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco dopo le ore 21:00, a Colcanino di Sassoferrato per l’incendio di una casa colonica.

Le fiamme hanno interessato una parte di casa non agibile e al momento non abitata. Sul posto si è recata la squadra dei pompieri di Arcevia, con in supporto personale da Fabriano con l’autobotte, che ha spento le fiamme e bonificato i locali interessati dall’incendio. Presenti sul posto i Carabinieri di Genga. Per fortuna non ci sono stati feriti.